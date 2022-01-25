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Тернополь усиливает карантин с 26 января: что запретят

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Тернополь, Вторник 25 января 2022 15:40
Тернополь усиливает карантин с 26 января: что запретят Фото: Тернополь усиливает карантин с 26 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Тернополе завтра, 26 января усилят карантинные ограничения. Решение было принято городским оперативным штабом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Сергея Надала.

"По результатам работы штаба принят ряд дополнительных ограничений на территории общины. Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости", - рассказал мэр.

Что запретят?

В частности, с 26 января в Тернополе будет запрещено:

  • работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);
  • массовые собрания: дискотеки и праздничные события;
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.

При этом весь персонал заведений общественного питания, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости), должен быть на 100% вакцинирован от коронавируса.

Школы на "дистанционку"

Завтра ученики 5-11 классов при необходимости будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов - в привычном формате.

Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно-в соответствии с ситуацией с COVID. Садики же будут работать в привычном режиме.

Напомним, из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области.

Добавим, что Ровенская зона перейдет в "красную" зону с 27 января.

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