Тернополь усиливает карантин с 26 января: что запретят
В Тернополе завтра, 26 января усилят карантинные ограничения. Решение было принято городским оперативным штабом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Сергея Надала.
"По результатам работы штаба принят ряд дополнительных ограничений на территории общины. Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости", - рассказал мэр.
Что запретят?
В частности, с 26 января в Тернополе будет запрещено:
- работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);
- массовые собрания: дискотеки и праздничные события;
- работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.
При этом весь персонал заведений общественного питания, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости), должен быть на 100% вакцинирован от коронавируса.
Школы на "дистанционку"
Завтра ученики 5-11 классов при необходимости будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов - в привычном формате.
Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно-в соответствии с ситуацией с COVID. Садики же будут работать в привычном режиме.
Напомним, из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области.
Добавим, что Ровенская зона перейдет в "красную" зону с 27 января.