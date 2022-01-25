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Во Львовской области хотят усилить карантин: названа причина

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Львовская область, Вторник 25 января 2022 12:03
Во Львовской области хотят усилить карантин: названа причина Фото: во Львовской области хотят усилить карантин (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области. Речь идет о дистанционном обучении, запрете развлекательных мероприятий и ограничении проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львоский портал".

В частности, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Львовская область уже отвечает критериям "красной" зоны эпиднебезопасности, однако официально в эту зону государственная комиссия ТЭБ и ЧС ее еще не перевела. При этом руководство области уже готовится к усилению карантина.

"Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области: перевести на "дистанционку" все образовательные заведения, кроме детсадов, запретить развлекательные мероприятия и ограничить проезд в общественном транспорте", - сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

"В 17:00. запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, которая собирается установить, что с 26 января во Львовской области:

  • все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение;
  • массовые развлекательные мероприятия - под временным запретом;
  • проезд в общественном транспорте возможен при наполненности на 50%", - пишет издание.

Также в области планируют усилить контроль соблюдения этих карантинных ограничений.

"В решении комиссии ТЭБ и ЧС мы еще пропишем, что если уровень заболеваемости будет продолжать расти, то с 1 февраля будет полностью прекращена работа ресторанов, они смогут работать только на вынос. Также такие ограничения будут касаться спортивных залов, фитнес-клубов и других подобных заведений. Такое решение вынужденно, но уровень и динамика заболеваемости заставляют нас действовать на опережение, чтобы предупредить интенсивную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Орест Чемерис.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов.

Ранее стало известно, что Ровенская зона перейдет в "красную" зону с 27 января.

Отметим, эксперты Киевской школы экономики прогнозируют заболеваемость COVID на уровне до 55 000 случаев в сутки.

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