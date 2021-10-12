UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тернополь ужесточает карантин и контроль за его соблюдением

Автор: Артем Горовенко

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточается карантин в Тернополе, а также контроль за его соблюдением. Часть мер начнет действовать с 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный городской совет.

В частности, теперь невакцинированных сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций будут допускать на работу при наличии отрицательного ПЦР-теста, который нужно делать раз в неделю.

С 18 октября посещать структурные подразделения Тернопольского городского совета можно будет при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID, сертификата или отрицательного теста.

Руководителям рынков, ресторанов, банков и других заведений рекомендуется приобщиться к мероприятиям по вакцинации, чтобы персонал получил прививки от COVID.

Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Особенно в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, заведениях общепита и на общественном транспорте.

"Если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", - отметил мэр Тернополя Сергей Надал.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область движется к "красной" зоне и карантин могут усилить в ближайшие дни.

Также стало известно, что Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольКарантин