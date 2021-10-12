Тернопіль посилює карантин і контроль за його дотриманням

Зокрема, тепер невакцинованих співробітників виконавчих органів, комунальних підприємств та організацій допускатимуть на роботу за наявності негативного ПЛР-тесту, який треба робити раз на тиждень.

З 18 жовтня відвідувати структурні підрозділи Тернопільської міської ради можна буде за наявності документа, що підтверджує вакцинацію від COVID, сертифіката або негативного тесту.

Керівникам ринків, ресторанів, банків та інших закладів рекомендується долучитися до заходів з вакцинації, щоб персонал отримав щеплення від COVID.

Крім того, буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Особливо в торгово-розважальних центрах, ресторанах, закладах громадського харчування та на громадському транспорті.

"Якщо підприємці звертатимуться для отримання дозволу на вечірню або нічну торгівлю, одним з обов'язкових елементів для надання такого дозволу буде наявність сертифіката про вакцинацію у всіх працівників, які здійснюють діяльність в даному закладі громадського харчування", - зазначив мер Тернополя Сергій Надал.