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В Тернополе откроют временный центр COVID-вакцинации

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Тернополь, Вторник 01 июня 2021 15:52
В Тернополе откроют временный центр COVID-вакцинации Фото: в Тернополе откроют временный центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Тернополе откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

В центре вакцинироваться от коронавируса смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія".

Центр будет расположен на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Злуки, 45.

"Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел", - заявила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В ОГА отметили, что вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

При этом, в Тернопольском центре вакцинации будет прививать вакциной CoronaVac.

Напомним, на минувших выходных в Киеве, Одессе и Львове открылись центры массовой вакцинации от коронавируса.

На прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

За выходные в центрах вакцинации привились почти 5 тысяч граждан.

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