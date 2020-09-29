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Тернопольская область является лидером по подготовке больниц к борьбе с COVID-19

Новина українською → Тернопольская область, Вторник 29 сентября 2020 09:17
Тернопольская область является лидером по подготовке больниц к борьбе с COVID-19 Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Тернопольская область является лидером среди всех регионов Украины по подготовке больниц к борьбе с коронавирусом. При этом оба населенных пункта "красной" карантинной зоны Украины находятся в этой области - Тернополь и Бережаны.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, область лидирует в стране по всем четырем аналитическим показателям в расчете на 100 тысяч населения:

  • общая обеспеченность коек, отведенных под COVID-19;
  • обеспеченность коек с подведенным кислородом;
  • обеспеченность коек в отделениях интенсивной терапии;
  • обеспеченностью аппаратами ИВЛ.

"Такая подготовленность позволяет местной системе здравоохранения справляться с крупнейшим в стране уровнем заболеваемости и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - написал Ляшко.

Отметим, Тернопольская область занимает седьмое место среди регионов Украины по количеству выявленных случаев коронавируса - с начала пандемии заболели 13 303 (+164 за сутки).

Как писало РБК-Украина, за сутки в стране зафиксировали рост новых случаев коронавируса. Заболели 3627, что почти на тысячу больше, чем днем ранее. Всего в Украине зафиксировали почти 205 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине лишь один регион готов к ослаблению карантина - Кировоградская область. При этом Тернопольская область имеет самый плохой показатель динамики заболеваемости коронавирусом.

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