ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тернопільська область є лідером з підготовки до лікарень боротьбі з COVID-19

Новость на русском → Тернопільська область, Вівторок 29 вересня 2020 09:17
Тернопільська область є лідером з підготовки до лікарень боротьбі з COVID-19 Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Тернопільська область є лідером серед регіонів України по підготовці до лікарень боротьбі з коронавірусом. При цьому обидва населених пункти "красной" карантинної зони України знаходяться в цій області - Тернопіль і Бережани.

Про це в Facebook написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, область лідирує в країні за всіма чотирма аналітичними показниками в розрахунку на 100 тисяч населення:

  • загальна забезпеченість ліжок, відведених під COVID-19;
  • забезпеченість ліжок з підбитими киснем;
  • забезпеченість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії;
  • забезпеченістю апаратами ШВЛ.

"Така підготовленість дозволяє місцевій системі охорони здоров'я справлятися з найбільшим у країні рівнем захворюваності і надавати допомогу тим, хто її потребує", - написав Ляшко.

Зазначимо, Тернопільська область посідає сьоме місце серед регіонів України за кількістю виявлених випадків коронавіруса - з початку пандемії захворіли 13 303 (+164 за добу).

Як повідомляло РБК-Україна, за добу в країні зафіксували зростання нових випадків коронавіруса. Захворіли 3627, що майже на тисячу більше, ніж днем раніше. Всього в Україні зафіксували майже 205 тисяч випадків захворювання коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні лише один регіон готовий до ослаблення карантину - Кіровоградська область. При цьому Тернопільська область має найгірший показник динаміки захворюваності коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Виктор Ляшко Коронавірус больница
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19