Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта

Карантин в Украине для транспорта ужесточают. Для проезда нужно иметь не только билет, но и доказательство COVID-безопасности.
Подробнее о новых правилах карантина - в материале РБК-Украина.
Новые правила карантина для транспорта вступают в силу с полуночи 21 октября. Как долго они будут действовать, в Кабмине не сообщали.
Для проезда пассажир должен иметь при себе такие документы:
Кроме пассажиров, COVID-документы должны быть и у водителей.
COVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія" в разделе "Услуги". Для посадки подходить как цифровой документ, так и бумажный сертификат (его можно получить у семейного врача или же распечатать на портале "Дія").
Данные о вакцинации в системе HELSI.me не являются COVID-сертификатом и основанием для посадки.
Ограничения касаются только межобластного транспорта (поезда, автобусы, самолеты). Для передвижения в пределах одной области или по городу COVID-документы не нужны.
Новые правила будут действовать по всей територии страны. Ограничения октуальны для всех областей, поскольку ни один регион не находится в "зеленой" зоне. Вместе с тем, при переезде с "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины ("желтый" сертификат), а вот в "красную" понадобится уже полный курс - две дозы ("зеленый" сертификат).
COVID-документы должны иметь все пассажиры от 18 лет. На лиц, моложе 18 лет новые правила не распространяются.
Как сообщали, в частности, в "Укрзализныце", наличие всех документов, необходимых для проезда у пассажиров будут проверять перед посадкой на поезд проводники. В случае, если пассажир не сможет доказать COVID-безопасности, его могут не пустить на поезд.
Кроме того, с 21 октября проверять соблюдение норм карантина будут правоохранители. В частности, они будут проверять и транспорт.