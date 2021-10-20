Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту

Дата

Нові правила карантину для транспорту набирають чинності опівночі 21 жовтня. Як довго вони будуть діяти, в Кабміні не повідомляли.

Документи

Для проїзду пасажир повинен мати при собі такі документи:

проїзний квиток,

паспорт,

COVІD-сертифікат (альтернатива - негативний ПЛР-тест (діє 72 години з моменту отримання) або тест на антиген).

Крім пасажирів, COVID-документи повинні бути і у водіїв.

Де взяти СOVID-сертифікат

Covid-сертифікат можна згенерувати в додатку" Дія "в розділі "Послуги". Для посадки підходити як цифровий документ, так і паперовий сертифікат (його можна отримати у сімейного лікаря або ж роздрукувати на порталі "Дія").

Дані про вакцинацію в системі HELSI.me не є COVID-сертифікатом і підставою для посадки.

Для якого транспорту

Обмеження стосуються тільки міжобласного транспорту (поїзди, автобуси, літаки). Для пересування в межах однієї області або по місту COVID-документи не потрібні.

В яких зонах

Нові правила діятимуть по всій території країни. Обмеження октуальні для всіх областей, оскільки жоден регіон не знаходиться в "зеленій" зоні. Разом з тим, при переїзді з "жовтої" зони в "жовту" досить однієї дози вакцини ("жовтий" сертифікат), а ось в "червону" знадобиться вже повний курс - дві дози ("зелений" сертифікат).

Які документи потрібні дітям

COVID-документи повинні мати всі пасажири від 18 років. На осіб, молодше 18 років нові правила не поширюються.

Хто перевірятиме

Як повідомляли, зокрема, в "Укрзалізниці", наявність всіх документів, необхідних для проїзду у пасажирів перевірятимуть перед посадкою на поїзд провідники. У разі, якщо пасажир не зможе довести COVID-безпеку, його можуть не пустити на поїзд.

Крім того, з 21 жовтня перевіряти дотримання норм карантину будуть правоохоронці. Зокрема, вони перевірятимуть і транспорт.