RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Україні для транспорту посилюють. Для проїзду потрібно мати не тільки квиток, а й доказ COVID-безпеки.

Детальніше про нові правила карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Дата

Нові правила карантину для транспорту набирають чинності опівночі 21 жовтня. Як довго вони будуть діяти, в Кабміні не повідомляли.

Документи

Для проїзду пасажир повинен мати при собі такі документи:

  • проїзний квиток,
  • паспорт,
  • COVІD-сертифікат (альтернатива - негативний ПЛР-тест (діє 72 години з моменту отримання) або тест на антиген).

Крім пасажирів, COVID-документи повинні бути і у водіїв.

Де взяти СOVID-сертифікат

Covid-сертифікат можна згенерувати в додатку" Дія "в розділі "Послуги". Для посадки підходити як цифровий документ, так і паперовий сертифікат (його можна отримати у сімейного лікаря або ж роздрукувати на порталі "Дія").

Дані про вакцинацію в системі HELSI.me не є COVID-сертифікатом і підставою для посадки.

Для якого транспорту

Обмеження стосуються тільки міжобласного транспорту (поїзди, автобуси, літаки). Для пересування в межах однієї області або по місту COVID-документи не потрібні.

В яких зонах

Нові правила діятимуть по всій території країни. Обмеження октуальні для всіх областей, оскільки жоден регіон не знаходиться в "зеленій" зоні. Разом з тим, при переїзді з "жовтої" зони в "жовту" досить однієї дози вакцини ("жовтий" сертифікат), а ось в "червону" знадобиться вже повний курс - дві дози ("зелений" сертифікат).

Які документи потрібні дітям

COVID-документи повинні мати всі пасажири від 18 років. На осіб, молодше 18 років нові правила не поширюються.

Хто перевірятиме

Як повідомляли, зокрема, в "Укрзалізниці", наявність всіх документів, необхідних для проїзду у пасажирів перевірятимуть перед посадкою на поїзд провідники. У разі, якщо пасажир не зможе довести COVID-безпеку, його можуть не пустити на поїзд.

Крім того, з 21 жовтня перевіряти дотримання норм карантину будуть правоохоронці. Зокрема, вони перевірятимуть і транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус