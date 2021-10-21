Только тест и никаких селфи: как теперь работает приложение "Вдома"

По его словам, теперь приложение нужно устанавливать всего на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. А регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать селфи уже не нужно.

После регистрации в "Вдома" нужно в течение 72 часов сдать тест на COVID, после этого в приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который нужно сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины.

"После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный - нужно обратиться к своему семейному врачу", - отметил Федоров.

Если нет возможности устанавливать приложение, то украинцам предстоит пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.