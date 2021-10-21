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Только тест и никаких селфи: как теперь работает приложение "Вдома"

Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок отслеживания самоизоляции людей, которые приехали из-за границы. В частности, в алгоритм работы приложения "Вдома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, теперь приложение нужно устанавливать всего на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. А регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать селфи уже не нужно.

После регистрации в "Вдома" нужно в течение 72 часов сдать тест на COVID, после этого в приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который нужно сделать в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины.

"После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный - нужно обратиться к своему семейному врачу", - отметил Федоров.

Если нет возможности устанавливать приложение, то украинцам предстоит пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде.

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