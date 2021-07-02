Торговля людьми распространяется по всему миру из-за COVID: в "черном списке" уже 19 стран

Пандемия коронавируса привела к тому, что торговля людьми начала распространяться по всему миру. В связи с этим, США внесли в "черный список" 19 стран, где ситуация особенно опасна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственного департамента США по вопросам экономики.
В Вашингтоне объяснят, что пандемия коронавируса создает
Напомним о нарушении прав человека в России. Там двое украинских политзаключенных, вероятно, заболели коронавирусом. Украинские правозащитники пытались прояснить ситуацию, но у них ничего не вышло.