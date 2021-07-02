Торгівля людьми поширюється по всьому світу через COVID: в "чорному списку" вже 19 країн

Пандемія коронавірусу призвела до того, що торгівля людьми почала поширюватися по всьому світу. У зв'язку з цим, США внесли в "чорний список" 19 країн, де ситуація особливо небезпечна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державного департаменту США з питань економіки.
У Вашингтоні пояснять, що пандемія коронавірусу створює
Нагадаємо про порушення прав людини в Росії. Там двоє українських політв'язнів, ймовірно, захворіли на коронавірус. Українські правозахисники намагалися прояснити ситуацію, але у них нічого не вийшло.