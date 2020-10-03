Трамп не на пути к выздоровлению, следующие 48 часов критические, - CNN

Сегодня врач президента США Шон Конли на пресс-конференции рассказал, что больной коронавирусом американский лидер находится в "хорошем состоянии". В то же время знакомый с состоянием здоровья Дональда Трампа источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам неназванного собеседника телеканала, последние сутки жизненно важные показатели Трампа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его ухода.

"Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению (Трампа - ред.)", - подчеркнул источник.

Телеканал уже обратился к Белому дому с просьбой разъяснить ситуацию с состоянием зараженного коронавирусом президента США, но пока ответа не получил.

Напомним, вчера у Трампа и его жены подтвердили коронавирус. Они сделали тест на COVID-19 после того, как инфицирование подтвердили у помощницы президента.

Позже стало известно, что Трамп был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Несмотря на болезнь, Трамп не передал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.