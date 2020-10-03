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Трамп не на шляху до одужання, наступні 48 годин критичні, - CNN

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні лікар президента США Шон Конлі на прес-конференції розповів, що хворий на коронавірус американський лідер перебуває у "гарному стані". Водночас ознайомлене зі станом здоров'я Дональда Трампа джерело заявило, що насправді ситуація протилежна.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами неназваного співрозмовника телеканалу, останню добу життєво важливі показники Трампа були дуже тривожними, а наступні 48 годин будуть критичними з точки зору його догляду.

"Ми все ще не перебуваємо на чіткому шляху до повного одужання (Трампа - ред.)", - наголосило джерело.

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Телеканал вже звернувся до Білого дому з проханням роз'яснити ситуацію зі станом зараженого коронавірусом президента США, але поки що відповіді не отримав.

Нагадаємо, вчора у Трампа та його дружини підтвердили коронавірус. Вони зробили тест на COVID-19 після того, як інфікування підтвердили у помічниці президента.

Пізніше стало відомо, що Трамп був госпіталізований в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Попри хворобу, Трамп не передав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу.

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