Трамп "сбежал" из больницы, чтоб встретиться со сторонниками

Президент США Дональд Трамп на короткое время уехал из больницы, чтобы поприветствовать своих сторонников. Американский лидер из окна машины помахал рукой собравшимся и вернулся назад в медучреждение.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Автомобиль американского лидера проехал по перекрытой улице. Трамп помахал собравшимся рукой из окна, однако из машины не выходил. На американском лидере была медицинская маска, как и на других людях, находившихся вместе с ним в автомобиле.

Как сообщили в Белом доме, после короткой поездки кортеж вернулся на территорию медицинского центра имени Уолтера Рида.

Врач Джеймс Филлипс из больницы, где проходит лечение Трамп, назвал его поступок безумным.

По словам врача, все, кто находились в машине во время этой "совершенно ненужной" поездки, должны быть помещены на карантин на 14 дней.

"Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие", - написал Филлипс в Twitter.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что в ближайшее время может лично появиться перед сторонниками, собравшимися у медицинского центра.