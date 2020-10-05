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Трамп "втік" з лікарні, щоб зустрітися з прихильниками

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп на короткий час виїхав з лікарні, щоб привітати своїх прихильників. Американський лідер з вікна машини помахав рукою присутнім і повернувся назад до медзакладу.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Американського лідера проїхав перекритою вулицею. Трамп помахав присутнім рукою з вікна, проте з машини не виходив. На американському лідерові була медична маска, як і на інших людях, які перебували разом з ним в автомобілі.

Як повідомили в Білому домі, після короткої поїздки кортеж повернувся на територію медичного центру імені Уолтера Ріда.

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Лікар Джеймс Філліпс з лікарні, де проходить лікування Трамп, назвав його вчинок божевільним.

За словами лікаря, все, хто знаходилися в машині під час цієї "абсолютно непотрібною" поїздки, повинні бути поміщені на карантин на 14 днів.

"Вони можуть захворіти. І цілком можуть померти. Заради політичної театральної постановки. Трамп наказав їм заради цього ризикнути життям. Це безумство", - написав Філліпс в Twitter.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що найближчим часом може особисто з'явитися перед прихильниками, присутніми біля медичного центру.

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