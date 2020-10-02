У Трампа "легкі" симптоми COVID-19, - Білий дім

У президента Сполучених Штатів Дональда Трампа легкі симптоми коронавіруса. Очікується, що він залишиться на роботі.

Про це заявив глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз, передає Reuters.

"Американський народ може бути впевнений, що у нас є президент, який не тільки на роботі, але і залишиться на цій посаді, і я оптимістично налаштований, що він дуже швидко одужає", - заявив він.

При цьому Медоуз додав, що новини про стан здоров'я з'являться трохи пізніше.

Крім того, помічниця Трампа Кароліна Херлі повідомила, що тест на коронавірус здала дочку Трампа - Іванка і її чоловік.

"Іванка Трамп і Джаред Кушнер сьогодні знову здали тести на COVID-19, у обох вони негативні", - написала вона в Twitter.

Також негативні тести на коронавірус отримали держсекретар США Майк Помпео і віце-президент США Майк Пенс разом з дружиною.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп повідомив, що у нього і його дружини Міланії підтвердили коронавірус. Вони разом пішли на самоізоляцію.

Коронавірусом також заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.

Крім того, сьогодні тест на коронавірус буде здавати і сам Байден.