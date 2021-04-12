Транспорт будет работать только утром и вечером: Запорожье ужесточает карантин

"Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая. Болезнь прогрессирует быстрыми темпами, ежесуточно 300-400 больных... Было принято непростое решение о введении локдауна", - сказал Буряк.

Как отметил мэр города, новые ограничения начнут действовать в ближайшее время. Будет запрещено:

работу летних площадок заведений общественного питания;

работу аттракционов.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения. Как пояснил Буряк, такое время было выбрано для того, чтобы жители города могли поехать на работу и вернуться домой.

Кроме того, городские власти активизировали работу мобильных групп, которые контролируют соблюдение карантина гражданами и учреждениями.