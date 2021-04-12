Транспорт працюватиме тільки вранці та ввечері: Запоріжжя посилює карантин

"Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична. Хвороба прогресує швидкими темпами, щодоби 300-400 хворих... Було ухвалено непросте рішення про введення локдауну", - сказав Буряк.

Як зазначив мер міста, нові обмеження почнуть діяти найближчим часом. Буде заборонено:

роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування;

роботу атракціонів.

Громадський транспорт у Запоріжжі працюватиме тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння. Як пояснив Буряк, такий час було обрано для того, щоб мешканці міста могли поїхати на роботу та повернутися додому.

Крім того, міська влада активізувала роботу мобільних груп, які контролюють дотримання карантину громадянами та закладами.