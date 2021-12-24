Транспорт на карантине: какие документы нужны для проезда

В преддверии праздников поездки в общественном транспорте учащаются, а риск инфицирования COVID-19 выше. Поэтому Минздрав подготовил инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте во время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
"Вместе с Министерством здравоохранения Украины мы подготовили инфографику по правилам безопасных поездок в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
В частности, в ведомстве отмечают, что правила составлены для "желтой", "оранжевой" и "красной" зон.
Проезд разрешается при наличии одного из документов:
Также уточняется, что запрещается перевозить больше пассажиров, чем есть посадочных мест. Данное требование не распространяется только на метро.
Водитель и пассажиры должны быть в защитных масках или респираторах.
Напомним, в ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону. В двух "красных" областях почти стабилизировались показатели распространения COVID.