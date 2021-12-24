Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду

Напередодні свят поїздки в громадському транспорті частішають, а ризик інфікування COVID-19 стає вище. Тому МОЗ підготувало інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті під час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
"Разом з Міністерством охорони здоров'я України ми підготували інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у відомстві зазначають, що правила складені для "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.
Проїзд дозволяється за наявності одного з документів:
Також уточнюється, що забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є посадочних місць. Дана вимога не поширюється тільки на метро.
Водій і пасажири повинні бути в захисних масках або респіраторах.
Нагадаємо, найближчим часом всі області України можуть перейти в" жовту " зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувалися показники поширення covid.