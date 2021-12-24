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Транспорт на карантині: які документи потрібні для проїзду

Автор: Ольга Белей

Напередодні свят поїздки в громадському транспорті частішають, а ризик інфікування COVID-19 стає вище. Тому МОЗ підготувало інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті під час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"Разом з Міністерством охорони здоров'я України ми підготували інфографіку щодо правил безпечних поїздок у громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у відомстві зазначають, що правила складені для "жовтої", "помаранчевої" і "червоної" зон.

Проїзд дозволяється за наявності одного з документів:

  • Документ, який підтверджує факт отримання 1-ї дози щеплення (діє тільки в "жовтій зоні")
  • Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат з повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативний ПЛР-тест або підтвердження про одужання після коронавірусної інфекції в паперовому або електронному вигляді (в додатку "Дія").
  • Негативний ПЛР-тест або антиген-тест (не старше 72 годин).

Також уточнюється, що забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є посадочних місць. Дана вимога не поширюється тільки на метро.

Водій і пасажири повинні бути в захисних масках або респіраторах.

Нагадаємо, найближчим часом всі області України можуть перейти в" жовту " зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувалися показники поширення covid.

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Київ