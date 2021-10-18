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Транспортный коллапс в Херсоне: из-за "красной" зоны нет маршруток, на остановках очереди

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Херсон, Понедельник 18 октября 2021 11:48
Транспортный коллапс в Херсоне: из-за "красной" зоны нет маршруток, на остановках очереди Фото: очереди на транспорт в Херсоне (most.ks.ua)
Автор: Юлия Бойко

"Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Из-за ограничений не выходят маршрутки, а на остановках общественного транспорта наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание МОСТ.

Сообщается, что сотни херсонцев с утра ждали свои маршрутки на остановках общественного транспорта, в результате скопились большие очереди.

Как сообщает издание, маршрутчики не выходят на работу, поскольку им не выгодно перевозить ограниченное количество пассажиров, а за переполненные автобусы им грозят штрафы.

По словам советника мэра Юрия Стельмашенко, в условиях "красной" зоны маршрутки работают в убыток еще и на фоне рост цены на автомобильный газ. В связи с эти городская власть пытается вывести на маршруты дополнительный коммунальный транспорт и троллейбусы.

Большая часть водителей и хозяев автотранспортных предприятий Херсона не хотят работать.

По словам советника мэра Юрия Стельмашенко, маршрутчики ссылаются на риск получить огромный штраф и отсутствие выгоды от перевозок.

"Рассматриваем механизм компенсации для перевозчиков в период карантина", - добавил он.

Отметим, перевозка пассажиров должна осуществляется только на сидячих местах и при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли так называемые противоковидные патрули.

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