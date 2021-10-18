ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Транспортний колапс у Херсоні: через "червону" зону немає маршруток, на зупинках черги

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 18 жовтня 2021 11:48
Транспортний колапс у Херсоні: через "червону" зону немає маршруток, на зупинках черги Фото: черги на транспорт в Херсоні (most.ks.ua)
Автор: Юлія Бойко

"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту спостерігаються черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання МОСТ.

Повідомляється, що сотні херсонців з ранку чекали свої маршрутки на зупинках громадського транспорту, в результаті скупчилися великі черги.

Як повідомляє видання, маршрутники не виходять на роботу, оскільки їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, в умовах "червоної" зони маршрутки працюють у збиток ще й на тлі зростання ціни на автомобільний газ. У зв'язку з цим міська влада намагається вивести на маршрути додатковий комунальний транспорт і тролейбуси.

Велика частина водіїв і господарів автотранспортних підприємств Херсона не хочуть працювати.

За словами радника мера Юрія Стельмашенка, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

"Розглядаємо механізм компенсації для перевізників у період карантину", - додав він.

Відзначимо, перевезення пасажирів має здійснюється тільки на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Червона зона карантину
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус