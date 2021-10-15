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"Красная" зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули

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Херсон, Пятница 15 октября 2021 15:13
"Красная" зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули Фото: в Херсоне сложная ситуация с COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли так называемые противоковидные патрули. Местная власть мониторит соблюдение карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Херсона.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", - отметил и.о. заместителя городского головы Роман Головня.

По его словам, ситуация с СOVID-19 в Херсоне напряженная, и больницы уже заполнены более чем на 95%. Поэтому с сегодняшнего дня херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах.

Что касается общественного транспорта, то на маршруты вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.

Напомним, ранее сообщалось, что Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю.

Также сегодня Министерство здравоохранение обновило карантинную карту Украины.

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