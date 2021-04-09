С транспортом и младшей школой: какие ограничения вводят в "красном" Харькове

Харьков с 11 апреля попадает в "красную зону" карантина. После этой даты школы будут работать в смешанном режиме - младшие классы продолжат учиться в обычном режиме, старшие перейдут на дистанционное обучение. Ограничения затронут и городской транспорт - его наполняемость ограничат на 50% сидячих мест.
Об этом в эфире телекомпании "7 канал" рассказала заммэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, садики и младшая школа (1-4 классы) продолжат работать в обычном режиме, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. Рестораны, кафе смогут обслуживать клиентов только на вынос.
В городе запретят работу торгово-развлекательных центров, непродовольственных магазинов и рынков. Под ограничения может попасть крупнейший в Украине оптовый рынок "Барабашово". Транспорт продолжит работу, но его наполняемость ограничат 50%.
Разрешается работа магазинов и супермаркетов, ассортимент которых 60% составляют продовольственные товары.
Напомним, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что в регионе пока не достигнут пик коронавируса. Он ожидается через несколько недель.
Отметим, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.
Ранее местные власти говорили, что Харьков не намерен закрывать садики и отправлять 1-4 классы на дистанционное обучение, даже если попадет в "красную зону" карантина.