З транспортом і молодшої школою: які обмеження вводять в "червоному" Харкові

Харків з 11 квітня потрапляє в "червону зону" карантину. Після цієї дати школи працюватимуть в змішаному режимі - молодші класи продовжать навчання у звичайному режимі, старші перейдуть на дистанційне навчання. Обмеження торкнуться і міський транспорт - його наповнюваність обмежать на 50% сидячих місць.

Про це в ефірі телекомпанії "7 канал" розповіла заступник мера Харкова

з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.