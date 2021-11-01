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В трех "красных" областях Украины стабилизируются COVID-показатели: где именно

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 13:54
В трех "красных" областях Украины стабилизируются COVID-показатели: где именно Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения заявили о стабилизации COVID-показателей в регионах, которые первые попали в "красную" зону. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время селекторного совещания.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в "красную" зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.

При этом стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.

Указано, что за прошедшую неделю в больницу попало 34 тысячи человек, из которых 93,2% не были привиты.

Напомним, с 30 октября, в "красную" зону эпидемической опасности попали 15 областей Украины.

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