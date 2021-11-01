У трьох "червоних" областях України стабілізуються COVID-показники: де саме

В Міністерстві охорони здоров'я заявили про стабілізацію COVID-показників у регіонах, які перші потрапили до "червоної" зони. Мова йде про Херсонську, Запорізьку і Донецьку області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка під час селекторної наради.

"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - сказав Ляшко.

Разом з тим, за даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих.

При цьому стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій.

Вказано, що за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тисячі осіб, з яких 93,2% не були щеплені.