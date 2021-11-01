В трех "красных" областях Украины стабилизируются COVID-показатели: где именно

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в "красную" зону. В частности это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по данным Минздрава, на прошлой неделе было выявлено 152 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% - у невакцинированных.

При этом стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций.

Указано, что за прошедшую неделю в больницу попало 34 тысячи человек, из которых 93,2% не были привиты.