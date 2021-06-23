В трех областях Украины показатели эпидопасности не соответствуют "зеленой" зоне

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

По данным министерства, в Киевской области этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 22 июня.

Подчеркнем, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 85. Однако в таблице это не обозначено ни одним цветом (в частности, и зеленым).

При этом вся страна по состоянию на 23 июня находится в "зеленой" зоне карантина.