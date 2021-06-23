У трьох областях України показники епідопасності не відповідають "зеленій" зоні

Охоплення тестуванням повинно бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

За даними міністерства, в Київській області цей показник становить 287 на 100 тисяч, у Кіровоградській - 297 і в Черкаській - 291. Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Підкреслимо, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 85. Однак у таблиці це не позначено ні одним кольором (зокрема, і зеленим).

При цьому вся країна станом на 23 червня перебуває у "зеленій" зоні карантину.