Почти треть взрослых украинцев привились хотя бы одной дозой COVID-вакцины

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки - 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (согласно данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Отметим, по данным Минздрава, из 291 293 человек, которые привились против коронавируса за прошедшие сутки, получили первую дозу - 212 013, а полностью иммунизированные - 79 280.