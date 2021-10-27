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Почти треть взрослых украинцев привились хотя бы одной дозой COVID-вакцины

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок против коронавируса. Чем удалось вакцинировать первой дозой 30% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за сутки - 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры в 30% взрослого населения (согласно данным Госстата), которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Отметим, по данным Минздрава, из 291 293 человек, которые привились против коронавируса за прошедшие сутки, получили первую дозу - 212 013, а полностью иммунизированные - 79 280.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения уже готовятся к введению третьей дозы COVID-вакцины. РБК-Украина писало, кто сможет ее получить.

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