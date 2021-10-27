Майже третина дорослих українців щепилися хоча б однією дозою COVID-вакцини

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення (відповідно до даних Держстату), які вакциновані хоча б однією дозою", - сказав Ляшко.

Зазначимо, за даними МОЗ, з 291 293 людей, які щепилися проти коронавірусу минулої доби, отримали першу дозу - 212 013, а повністю імунізовані - 79 280.