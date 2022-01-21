Третий день подряд: Германия снова бьет рекорды по заболеваемости COVID

Новый суточный рекордный показатель за все время пандемии - 140 169 случаев инфицирования. Также в стране вчера умерло 170 человек.

Днем ранее показатель заболеваемости был на уровне 133 тысячи. С каждым днем эта цифра растет.

Так, с начала пандемии в Германии зафиксировали более 8 млн инфицированных. От болезни умерло более 116 тысяч человек.

На данный момент в Германии доминирует штамм коронавируса "Омикрон". 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на этот вариант.

