UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третий день подряд: Германия снова бьет рекорды по заболеваемости COVID

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 20 января в Германии зарегистрировали более 140 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рекорд по заболеваемости страна бьет уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Новый суточный рекордный показатель за все время пандемии - 140 169 случаев инфицирования. Также в стране вчера умерло 170 человек.

Днем ранее показатель заболеваемости был на уровне 133 тысячи. С каждым днем эта цифра растет.

Так, с начала пандемии в Германии зафиксировали более 8 млн инфицированных. От болезни умерло более 116 тысяч человек.

На данный момент в Германии доминирует штамм коронавируса "Омикрон". 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом приходится на этот вариант.

Напомним, за сутки 18 января в Германии зарегистрировали более 112 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКоронавирус