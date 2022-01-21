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Третій день поспіль: Німеччина знову б'є рекорди захворюваності на COVID

Автор: Іванна Шовкун

За добу 20 січня в Німеччині зареєстрували понад 140 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Рекорд із захворюваності країна б'є вже третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.

Новий добовий рекордний показник за весь час пандемії - 140 169 випадків інфікування. Також у країні вчора померло 170 людей.

Днем раніше показник захворюваності був на рівні 133 тисячі. З кожним днем ця цифра зростає.

Так, з початку пандемії в Німеччині зафіксували понад 8 млн інфікованих. Від хвороби померло понад 116 тисяч людей.

На даний момент у Німеччині домінує штам коронавірусу "Омікрон". 73,3% всіх випадків захворювання на коронавірус припадає на цей варіант.

Нагадаємо, за добу 18 січня у Німеччині зареєстрували понад 112 тисяч випадків інфікування COVID-19.

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