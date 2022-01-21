Третій день поспіль: Німеччина знову б'є рекорди захворюваності на COVID

Новий добовий рекордний показник за весь час пандемії - 140 169 випадків інфікування. Також у країні вчора померло 170 людей.

Днем раніше показник захворюваності був на рівні 133 тисячі. З кожним днем ця цифра зростає.

Так, з початку пандемії в Німеччині зафіксували понад 8 млн інфікованих. Від хвороби померло понад 116 тисяч людей.

На даний момент у Німеччині домінує штам коронавірусу "Омікрон". 73,3% всіх випадків захворювання на коронавірус припадає на цей варіант.