ru ua
Сб, 15 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID

Новина українською →
Киев, Суббота 15 января 2022 08:19
Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID Фото: коронавирус в Украине снова набирает обороты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1 682 человека;
  • летальных исходов - 127;
  • выздоровели - 6 172 человека;
  • сделано тестов - 76 984.

Также за минувшие сутки 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую - 43 127, дополнительную - 659, бустерную - 16 533.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 972 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине полностью привиты от COVID-19 почти 92% педагогов.

А ученые назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе