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Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID

Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1 682 человека;
  • летальных исходов - 127;
  • выздоровели - 6 172 человека;
  • сделано тестов - 76 984.

Также за минувшие сутки 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую - 43 127, дополнительную - 659, бустерную - 16 533.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 972 000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине полностью привиты от COVID-19 почти 92% педагогов.

А ученые назвали симптом коронавируса, который фиксируют только у вакцинированных.

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