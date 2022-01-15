Третий день подряд. В Украине снова выявили свыше 10 тысяч случаев COVID

За минувшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за вчера зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 727, медработников - 229). Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 682 человека;

летальных исходов - 127;

выздоровели - 6 172 человека;

сделано тестов - 76 984.

Также за минувшие сутки 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую - 43 127, дополнительную - 659, бустерную - 16 533.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 972 000 человек.