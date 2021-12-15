Третья доза вакцины увеличивает уровень антител против штамма "Омикрон", - Moderna

"Первый взгляд на оценку нашей вакцины COVID-19 и бустера 50 мкг против "Омикрон". После первичной серии из двух доз нашей вакцины, хотя у людей были выявлены нейтрализующие антитела против "Омикрона", нейтрализующие антитела были значительно ниже по сравнению с вирусом дикого типа", - говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против штамма.

"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron. Это обнадеживающие первоначальные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом "Омикрон", - говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в ближайшую неделю ожидают данные по бустерной дозе 100 мкг и по подходам к многовалентной вакцине с мРНК.