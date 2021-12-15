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Третя доза вакцини збільшує рівень антитіл проти штаму "Омікрон", - Moderna

Автор: Валерія Поліщук

У компанії Moderna заявили, що дві дози їх вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі "Омікрон". Однак додаткове щеплення збільшує ефективність препарату проти нового штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні компанії Moderna в Twitter.

"Перший погляд на оцінку нашої вакцини COVID-19 і бустера 50 мкг проти "Омікрон". Після первинної серії з двох доз нашої вакцини, хоча у людей були виявлені нейтралізуючі антитіла проти "Омікрона", нейтралізуючі антитіла були значно нижче в порівнянні з вірусом дикого типу", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії додали, що бустерна доза вакцини значно підвищила рівень антитіл проти штаму.

"Однак бустерна доза мРНК-1273 в дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти Omicron. Це обнадійливі початкові Дані, і ми активно працюємо над нашою трикомпонентною стратегією по боротьбі з варіантом "Омікрон", - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що в найближчий тиждень очікують дані по бустерній дозі 100 мкг і по підходах до багатовалентної вакцини з мРНК.

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