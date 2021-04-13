ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За три дня "красной" зоны в Харьковской области полиция обнаружила более 150 нарушений

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 16:55
За три дня "красной" зоны в Харьковской области полиция обнаружила более 150 нарушений Фото: Фото: полиция зафиксировала более 150 нарушений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Харьковской области с 11 апреля действует "красная" зона карантина из-за коронавируса. За это время полиция уже зафиксировала 156 нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, правоохранители составили 44 админпротокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Кроме того, за это время уже вынесли 112 постановлений по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, согласно решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, "красная зона" в регионе начала действовать с 00:00 11 апреля.

РБК-Украина писало, что к этому новые карантинные ограничения начали действовать в самом областном центре. Но они не повлияют на работу метро Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Харьков красная зона
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19