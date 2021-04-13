За три дні "червоної" зони у Харківській області поліція виявила понад 150 порушень
У Харківскій області з 11 квітня діє "червона" зона карантинних обмежень через коронавірус. За цей час поліція вже зафіксувала 156 порушень.
Про це повідомили у прес-службі поліції.
Так, правоохоронці склали 44 адмінпротоколи за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Крім того, за цей час уже винесли 112 постанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот.
Загалом за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, згідно з рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, "червона зона" в регіоні почала діяти з 00:00 11 квітня.
РБК-Україна писало, що до цього нові карантинні обмеження почали діяти в самому обласному центрі. Але вони не вплинуть на роботу метро Харкова.