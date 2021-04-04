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Три області близькі до "червоної" зони карантину

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 10:58
Три області близькі до "червоної" зони карантину Фото: "червону" зону карантину можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Міністерстві охорони здоров'я оновили дані по ситуації в регіонах з коронавірусом. Хмельницька, Черкаська та Донецька області можуть потрапити в "червону" зону.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У Хмельницькій області майже на межі дозволених показники по завантаженості ліжок з киснем (64% з 65% дозволених для "помаранчевої" зони), майже вдвічі перевищений показник по госпіталізаціям.

У Черкаській області перевищено показник по виявленню випадків інфікування (22,6% при нормі 20%).

Також у Донецькій області на межі дозволеного коефіцієнт виявлення випадків інфікування (18% при нормі 20%) і перевищено рівень госпіталізацій (65 при нормі 60 на 100 тисяч).

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Інші регіони - в "помаранчевій" зоні, крім Херсонської області, яка залишається єдиним "жовтим" регіоном.

У "червоній" зоні заборонено роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Місцева влада може самостійно прийняти рішення про роботу транспорту.

Нагадаємо, локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.

Крім того, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин.

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