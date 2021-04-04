Три области близки к "красной" зоне карантина

В Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

В Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным "желтым" регионом.

В "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принять решение о работе транспорта.