UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Три области близки к "красной" зоне карантина

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом. Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Хмельницкой области почти на грани разрешенных показатели по загруженности коек с кислородом (64% с 65% разрешенных для "оранжевой" зоны), почти в два раза превышен показатель по госпитализациям.

В Черкасской области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования (22,6% при норме 20%).

В Донецкой области на грани разрешенного коэффициент выявления случаев инфицирования (18% при норме 20%) и превышен уровень госпитализаций (65 при норме 60 на 100 тысяч).

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Другие регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается единственным "желтым" регионом.

В "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Местная власть может самостоятельно принять решение о работе транспорта.

Напомним, локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.

Кроме того, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин
Читайте также
"Укрзализныця" опубликовала перечень спецрейсов в "красные зоны" на 3-5 апреля
В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин: что запретили
Прогноз погоды