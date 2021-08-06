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Три области Украины демонстрируют высокие показатели COVID-госпитализаций

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Донецкой, Ровенской и Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Донецкой области длительное время показатель динамики госпитализаций превышен. По последним данным, он составляет 84,1%, хотя ранее был 58,5-81,2%.

В Ровенской области динамика госпитализаций несколько нормализовалась, но все же находится не в пределах нормы. Если раньше данный показатель составлял 150%, то последнее время находится в пределах 70,6-88,2%.

Однако Тернопольская область имеет нестабильные показатели по COVID-госпитализациям. Если сейчас она составляет 157,1%, то днем ранее была 260%, а предварительно составляла 172,7%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 1081 новый случай коронавируса, госпитализировали 516 человек.

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