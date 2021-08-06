Три області України демонструють високі показники COVID-госпіталізацій

Так, у Донецькій області тривалий час показник динаміки госпіталізацій перевищений. За останніми даними, він становить 84,1%, хоча раніше був 58,5-81,2%.

У Рівненській області динаміка госпіталізацій дещо нормалізувалася, але все ж перебуває не в межах норми. Якщо раніше даний показник складав 150%, то останній час перебуває у межах 70,6-88,2%.

Однак Тернопільська область має нестабільні показники щодо COVID-госпіталізацій. Якщо наразі вона складає 157,1%, то днем раніше становила 260%, а попередньо була 172,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.