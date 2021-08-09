Три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

Так, в Одесской области два дня подряд показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 54,4%, а днем ранее был 51,5%.

Кроме этого, в Ровенской области данный показатель составляет 57,1%, недавно динамика COVID-госпитализаций в данном регионе преодолевала отметку в 106%.

Тернопольская область демонстрирует высокие показатели госпитализаций. Сейчас она составляет 147,6%, а ранее была в пределах 160,0%-176,5%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.