Три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій

Так, в Одеській області два дні поспіль показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 54,4%, а днем раніше був 51,5%.

Крім цього, в Рівненській області даний показник складає 57,1%, нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій в даному регіоні долала позначку в 106%.

Також Тернопільська область демонструє високі показники госпіталізацій. Наразі вона становить 147,6%, а раніше була в межах 160,0%-176,5%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.