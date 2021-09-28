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Три області України на порозі входження до "червоної" зони, - експерт

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 13:57
Три області України на порозі входження до "червоної" зони, - експерт Фото: три області можуть увійти до "червоної" зони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні три області мають високі ризики потрапляння у "червону" зону карантину. Першим претендентом являється Чернівецька область, а за нею йдуть Харківська та Луганська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Зараз ми виділяємо три регіони із найбільш критичною ситуацією - це Чернівецька, Харківська і Луганські області. Це ці три регіони, яка зараз перебувають найближче до входження у "червоний" рівень епіднебезпеки", - розповів Ганиченко.

За його словами, у всіх цих регіонах зайнятість ліжок з киснем на рівні 61%-67% при допустимій нормі у 65%.

"Показовим є те, що попри ось таке короткострокове просідання госпіталізацій, у Чернівецькій області вже зайнято 67% ліжок з киснем. Це вже більше ніж граничний показник у 65%. Вперше в цій хвилі ми побачили перевершення цього показника", - зазначив експерт.

Крім того, спостерігається підвищення рівня госпіталізацій COVID-хворих, а саме - 59 осіб на добу на 100 тисяч населення при граничному в 60 осіб.

У KSE наголошують, що вищевказаним регіонам якнайшвидше необхідно додати близько 30% додаткових COVID-ліжок та ресурсів, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я та вийти з критичного рівня.

Нагадаємо, станом на сьогодні чотири регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Додамо, у МОЗ очікують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад.

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