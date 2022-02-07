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Есть три сценария. Кузин рассказал, как Украина будет жить с COVID

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Понедельник 07 февраля 2022 15:43
Есть три сценария. Кузин рассказал, как Украина будет жить с COVID Фото: главный санврач Украину Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, как Украина будет жить с коронавирусом. По его словам, у Министерства здравоохранения есть три сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Фокус".

Кузин заявил, что в Соединенных Штатах продолжают работать над универсальной вакциной от коронавируса, которая будет охватывать все возможные штаммы.

"Они проанализировали те варианты коронавируса, которые были, и нашли фрагменты, которые являются неизменными и могут вызвать иммунный ответ, если станут элементом вакцины. Поэтому весь мир может перейти к использованию такой вакцины с довольно продолжительным периодом эффективности", - заявил он.

По словам санврача, это может быть вакцинация раз в два года с широким спектром иммунного ответа.

"Второе направление, о котором можно сказать, - это использование варианта специфических бустеров. Иными словами, когда мы понимаем, что Украине угрожает конкретный штамм, например, тот же "омикрон", то используем омикроноспецифический бустер. Это ситуативное решение, оно тоже неплохое", - заявил Кузин.

Он подчеркнул, что проблема в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать препараты.

По словам Кузина, третий сценарий - это вакцина против COVID-19 будет условным компонентом противогриппозной вакцины.

"Сейчас у нас есть трехкомпонентные и четырехкомпонентные вакцины против гриппа. Как вариант, туда будет добавляться еще и коронавирусный компонент. Но сейчас трудно спрогнозировать, какая конкретная тактика будет выбрана, все зависит от результатов научных исследований", - добавил главный санврач.

Напомним, в Японии начали тестировать препарат от паразитов, который может помочь в лечении при заражении штаммом "Омикрон".

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