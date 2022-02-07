Є три сценарії. Кузін розповів, як Україна житиме з COVID
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, як Україна житиме з коронавірусом. За його словами, у Міністерства охорони здоров'я є три сценарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Фокус".
Кузін заявив, що в Сполучених Штатах продовжують працювати над універсальною вакциною від коронавірусу, яка охоплюватиме всі можливі штами.
"Вони проаналізували ті варіанти коронавірусу, які були, і знайшли фрагменти, які є незмінними і можуть викликати імунну відповідь, якщо стануть елементом вакцини. Тому весь світ може перейти до використання такої вакцини з досить тривалим періодом ефективності", - заявив він.
За словами санлікаря, це може бути вакцинація раз на два роки з широким спектром імунної відповіді.
"Другий напрямок, про який можна сказати, - це використання варіанту специфічних бустерів. Іншими словами, коли ми розуміємо, що Україні загрожує конкретний штам, наприклад, той же "Омікрон", то використовуємо омікроноспецифічний бустер. Це ситуативне рішення, воно теж непогане", - заявив Кузін.
Він підкреслив, що проблема в тому, що розробка специфічного бустера вимагає значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати препарати.
За словами Кузіна, третій сценарій - це вакцина проти COVID - 19 буде умовним компонентом протигрипозної вакцини.
"Зараз у нас є трикомпонентні і чотирикомпонентні вакцини проти грипу. Як варіант, туди буде додаватися ще й коронавірусний компонент. Але зараз важко спрогнозувати, яка конкретна тактика буде обрана, все залежить від результатів наукових досліджень", - додав головний санлікар.
Нагадаємо, в Японії почали тестувати препарат від паразитів, який може допомогти в лікуванні при зараженні штамом "Омікрон".